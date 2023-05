“België mocht zeker niet winnen”: voormalige RTBF-baas doet opvallende onthulling over Eurovisiesongfestival

MUZIEK INTERVIEW. Elijah Hewson bewijst met Inhaler dat hij meer is dan de zoon van U2's Bono: "Wij moeten thuis ook nog steeds de afwas doen”

Hij mag papa zeggen tegen Bono, maar op het podium gaat Elijah Hewson (23) zélf met alle aandacht lopen. Met z’n band Inhaler gaat hij op tournee met onder meer Arctic Monkeys, Pearl Jam én Harry Styles. “We voelen ons echt kleine kinderen naast hen”, klinkt het in een uitgebreid gesprek over de tweede plaat die hen ei zo na in een burn-out deed belanden, frontman worden tegen wil en dank en hun saaie rocksterren-leven. “Thuis behandelt iedereen ons als gewone Ierse jongens.”