Belgen domineren Franse Victoires de la Musique: Stromae, Angèle en Pierre de Maere vallen in de prijzen

MUZIEK Lil Kleine deelt sneer na sneer uit aan ex Jaimie Vaes in nieuw lied: “Ik heb nog zoveel shit op jou”

Lil Kleine (28) wil de situatie met zijn ex Jaimie Vaes (33) achter zich laten. “Iemand anders moet je pijn verzachten want ik zet je bij dezen uit mijn gedachten”, rapt hij in zijn nieuwe single ‘Herinnering’, dat hij samen met Boef heeft gemaakt.

10 februari