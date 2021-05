Bekijk hier in primeur de videoclip van 'Mooi Zo' van Kobe Ilsen en Viktor Verhulst

Bij elke hit hoort een videoclip en die is exclusief te zien hier op HLN. “‘Mooi Zo’ is een ode aan de herwonnen vrijheid, de vriendschap en de gezelligheid”, zegt Ilsen. “We hebben dan ook een oproep gedaan om mensen zichzelf te laten filmen al proostend met vrienden of familie, nu dat weer kan en mag. Daarmee hebben we duidelijk een snaar geraakt, want onze mailbox is ontploft. Dikke merci daarvoor aan iedereen die de moeite heeft gedaan. We hebben zoveel mogelijk ingestuurde filmpjes proberen verwerken in de clip. En ja, als je goed kijkt zitten er ook wat bekende vrienden van ons tussen.”