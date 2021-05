Bekijk hier de EK-clip van Koen Crucke en Louis Flion: “Bob Savenberg zegt dat ik een wereldhit te pakken heb”

De natie telt af naar 12 juni, wanneer de Rode Duivels hun EK aftrappen tegen Rusland. Vroeger zouden de grootste Vlaamse artiesten al over elkaar gestruikeld zijn om de nationale ploeg met een passend strijdlied aan te moedigen. Denk maar aan Will Tura, Rocco Granata, Stromae, en Dimitri Vegas & Like Mike... Maar nu? Michel Van den Brande van ‘The Sky Is The Limit’ en Dennie Damaro brengen met ‘Wij willen winnen!’ een - voorspelbaar - schlagernummer. De vooralsnog onbekende band Steve Buxus en de Motten rockt er stevig op los met een ode, niet aan de spelers, maar aan Imke Courtois. En als derde in de rij: Koen Crucke, die een hit ambieert met ‘Helemaal Koekoek’. Daarmee begeeft hij zich ver buiten z’n comfortzone, want nooit eerder bracht de klassiek geschoolde zanger een op-en-top ambiancenummer. “Daarom vroeg ik bedenktijd toen ik benaderd werd door Louis Flion, een jonge kerel die met zijn ambiancenummers goed scoort bij studenten”, vertelt Koen aan Dag Allemaal.