“Beetje awkward om over cocaïne te zingen met m’n moeder in de zaal”: onze reporter woonde exclusief de albumvoorstelling van Harry Styles bij



MuziekTwee keer zou hij zijn nieuwe plaat voorstellen. Een keer in New York, en als laatste in zijn thuisbasis Londen. De plek waar Harry Styles (28) elf jaar geleden zijn grondvesten bouwde als lid van One Direction, en vandaag standvastig de deuren van zijn eigen solohuis openzet. Wij waren erbij, samen met Harry’s moeder en vrienden in de zaal. Grotesk in zijn oeuvre en danspassen, intiem in zijn woorden over mentale struggles en orale seks als redmiddel in lastige situaties: zo zien de kamers van ‘Harry’s House’ eruit.