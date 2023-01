Beelden tonen hoe fan van balkon naar beneden valt tijdens optreden Drake

Muziek Van Harry Styles tot Metejoor tot K3: deze muziek verkocht het best in Vlaanderen in 2022

De muziek van Harry Styles en Stromae vloog in 2022 het meest over de Belgische toonbanken. Volgens cijfers van Ultratop Charts van de Belgian Recorded Music Association (BRMA) was Styles’ hit ‘As It Was’ het allerpopulairst. Stromaes plaat ‘Multitude’ gaat dan weer met de titel van bestverkocht album in België lopen. In Vlaanderen schrijft Metejoor die eer op zijn naam.

