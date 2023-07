Beelden tonen hoe Eminem als verrassingsact opduikt tijdens concert van Ed Sheeran

Muziek Eurovisie­song­fes­ti­val 2024 vindt plaats in Zweedse stad Malmö

Geen Stockholm of Göteborg. In 2024 vindt de 68ste editie van de prestigieuze muziekwedstrijd, het Eurovisiesongfestival, plaats in de Zweedse stad Malmö. Dat nieuws werd zopas bekendgemaakt.