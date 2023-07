Bea Van der Maat stond als zangeres van Won Ton Ton ook op het podium van ‘Tien om te zien’

‘I Lie and I Cheat’ werd een onsterfelijke Belpopklassieker, die zelfs ei zo na een Amerikaans avontuur op gang trapte voor Bea Van der Maat en haar muzikale en levenspartner Jan Biesemans. “Het succes van ‘I Lie and I Cheat’ bracht ons in New York waar we een showcase mochten spelen in aanwezigheid van tal van Amerikaanse platenfirma’s. Eén firma toonde zich geïnteresseerd. Net toen het avontuur in de VS van start zou gaan, bleek ik zwanger van mijn eerste kind. Van een geplande tournee kwam niks in huis”, vertelde ze daar later over aan VRT. in 1996 bracht Van der Maat ook nog een soloalbum uit: ‘Thin Skinned.’