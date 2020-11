BBC weigert populair kerstliedje nog langer te draaien op de radio vanwege schunnig taalgebruik: “We willen jonge luisteraars niet beledigen”

‘Fairytale of New York’ is een kerstnummer van de Iers-Engelse folkband The Pogues. Voor de verandering gaat het niet over sneeuwvlokjes, kerstbomen en cadeautjes: het verhaalt over een koppel dat elkaar leert kennen op een romantische kerstavond, maar enkele Kerstmissen later een moeilijke periode doormaakt. Daarbij maken ze elkaar allerlei verwijten, vandaar ook de kleurrijke taal.

Het gaat specifiek over de lyrics ‘you scoundrel, you maggot, you cheap, lousy faggot’. Het woord ‘faggot’ (een scheldwoord voor iemand die homoseksueel is) zal in de nieuwe, gecensureerde versie van het nummer worden vervangen door ‘you’re haggard’, omdat het origineel ongepast is en kwetsend is voor de LGBTQ-gemeenschap. De lyric ‘you’re an old slut on junk’ wordt dan weer gecensureerd op een andere manier: het woord ‘slut’ wordt niet vervangen, maar gewoonweg weggebliept.

Jonger publiek

BBC Radio 1 gaf de volgende verklaring voor de beslissing: “Ons radiostation heeft jongere luisteraars dan gemiddeld, die het liedje waarschijnlijk niet zo goed kennen als een ouder publiek. Het zou kunnen dat ze aanstoot nemen aan het grove taalgebruik, zeker in de kerstperiode. Daarom zullen we dit jaar enkel nog de nieuwe versie draaien.”

Herkenbaar

Het schrappen van de originele versie komt niet uit het niets. Vorig jaar ontving de zender maar liefst 866 klachten over het nummer. Eén van de dj’s, Alex Dyke (57) klaagde toen al dat hij zich er niet meer goed bij voelde om het ‘ranzige nummer’ van The Pogues nog op zijn playlist te zetten. Hij koos er dus voor om het volledig te schrappen.

Destijds verdedigde BBC het liedje nog: “Het is Alex’ eigen beslissing. Er is geen sprake van een ban. In 1987, toen The Pogues het nummer schreven, had het woord ‘faggot’ helemaal nog geen link met homoseksualiteit. Hun taalgebruik reflecteert wat een écht koppel in die tijd tegen elkaar gezegd zou hebben tijdens een fikse ruzie. Het is een deel van wat het nummer zo herkenbaar maakt.” Dit jaar is men uit schrik voor een boycot dan toch geplooid.

Populairste kerstnummer

Van ‘Fairytale of New York’ zijn er maar liefst 1,5 miljoen kopieën verkocht. In het VK is het met voorsprong het meest gespeelde kerstnummer - ja, óók meer dan ‘All I Want For Christmas Is You’ van Mariah Carey. Maar de controverse rond de single is geen nieuw probleem. In 2007 al werd de ‘nieuwe’ versie van het nummer ingeblikt. Destijds kwam de BBC echter terug op haar beslissing om de song te censureren, gezien er vele klachten binnenkwamen van luisteraars.