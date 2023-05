Bazart staat op 23 december 2023 in het Sportpaleis

Het is geleden van 2021 dat Mathieu, Simon en Oliver nog in een zaal hebben gespeeld. Bazart maakt daarom hun comeback in het Sportpaleis. De band trad in het verleden al twee keer op in een uitverkocht Sportpaleis. “Het is vijf jaar geleden dat we daar voor het laatst stonden", zegt Simon. Op 23 december 2023 gaat het trio de show iets anders aanpakken. “Het wordt een grote eigen Bazart-show met alles erop en eraan. Maar we zullen ook uitpakken met redelijk wat special guests. Het zal echt de moeite zijn”, vertelt Mathieu aan Fien en Thibault op Studio Brussel. Het concert heet dan ook: ‘Bazart & friends’. Daarin zullen ze de top van de Nederlandstalige muziek samenbrengen in Antwerpen. Wie de gasten zullen zijn, is nog een geheim. Op vijf juni zal de band een tipje van de sluier oplichten.