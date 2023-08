Bazart pakt bloedheet Pukkelpop in na “lastige periode”: “Het schip was bijna gezonken”

Muziek“’t Is wárm, maar ik wil de liefde in het rond zien vliegen." De mannen van Bazart deden de al hoge temperaturen op Pukkelpop vrijdagnamiddag nóg wat graadjes de lucht ingaan. Na z’n afwezigheid tijdens de opnames van ‘Tien om te zien’ was ook gitarist Simon Nuytten (30) weer van de partij. “We zijn door een lastige periode gegaan.”

Hoewel de temperaturen met de 30 graden flirtten, verschenen de mannen van Bazart strak in ‘t pak ten tonele. Enkel gitarist Simon Nuytten droeg een korte broek. “Zo zie je dat hij de meeste ervaring heeft”, grapt frontman Mathieu Terryn (29) na het concert. “We hadden onze outfits aangepast aan het slechte weer in juli, maar ineens is het op twee dagen tijd snikheet geworden”, vult toetsenist Oliver Symons (30) aan. “Gelukkig hadden Simon en ik allebei een blazer achter ons staan. Wij konden genieten van een goed windje.”

“Drie keer gestorven”

Mathieu had minder geluk. “Ik ben drie keer gestorven. Er waren een paar momenten dat ik niet meer wist van welke parochie ik ben”, lacht hij. Ondanks de warmte was het publiek wél volledig mee. Al van bij opener ‘Geef me alles’ gingen alle handen de lucht in. Terryn kan dan ook als de beste het publiek opzwepen, met steelse blikken, zwoele danspasjes en duidelijke boodschappen: “Leef alsof er niemand naar u kijkt. Ik wéét dat het warm is, maar ik wil het bier in het rond zien vliegen. En de liefde.” De fans volgden gedwee, badend in liters zweet. “Heel straf. Zo springen in de hitte, ik weet niet of ik daar zelf zin in zou hebben”, geeft Simon toe.

Bazart, met links Simon Nuytten.

Bazart-frontman Mathieu Terryn.

De gitarist stond opnieuw met plezier op het podium, nadat hij verstek moest geven tijdens enkele optredens op ‘Tien om te zien’. Nuytten werd daar onder meer vervangen door Sergio, Kris Wauters en Mauro Pawlowski. “We zijn door een lastige periode gegaan", vertelt Mathieu. “Het schip was bijna gezonken, maar we hebben elkaar teruggevonden. Meer willen we daar - op dit moment - niet over vertellen.”

Speciale gasten

Tijdens het optreden op Pukkelpop doken ook enkele special guests op: Nederlander Guusje - met wie Bazart momenteel de hit ‘Blijf nog even hier’ scoort - én Pommelien Thijs. Samen zongen ze de song ‘Denk maar niet aan morgen’. “Pommelien is een goeie vriendin. Toen we het voorstelden om ons te vergezellen was ze meteen enthousiast”, aldus de band.

De ‘Erop of eronder’-zangeres zal ook aantreden tijdens het Sportpaleis-concert van Bazart op 23 december. “Eigenlijk wordt het een soort van Nederlandstalig festival", legt het drietal uit. “We nodigen verschillende special guests uit - die elk een eigen setlist spelen. Met als apotheose een gigantisch Bazart-feest." Hun show op Pukkelpop bewees alvast dat de band goud waard is.

