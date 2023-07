Battle of the BV’s op Tomorrowland: Christoff en Kat Kerkhofs treden gelijktijdig op, “maar geen echte concurrentie”

MUZIEKEen parade aan dj’s achter de draaitafels, en een parade aan BV’s in de vip: dat is Tomorrowland . Maar tijdens dit tweede weekend van het grootste dancefestival ter wereld staan er ook heel wat Vlaamse sterren te blinken op de podia. Kat Kerhofs draaide als DJ Kat in de Rave Cave, Christoff brengt zijn grootste hits in de Moosebar en sterrenchef Nick Bril mocht de kookpotten inruilen voor de dj-decks op de Terra Solis-stage.

Ze treden samen op, maar wel elk op een ander podium. Tussen 18u30 en 19u30 kunnen de Tomorrowland-feestvierders het beest loslaten, ofwel in de Rave Cave bij Kat Kerkhofs, ofwel in de Moose Bar op de grootste meezingers van Christoff. Bijgevolg moeten de twee vrienden strijden om de aandacht van de people of tomorrow. “Ik vind het vooral bijzonder jammer dat ik Christoff niet aan het werk kan zien”, zegt Kat Kerkhofs. “Ik ben een grote fan van hem!”

Christoff en Kat Kerkhofs in de backstage van Tomorrowland: "Zo jammer dat we samen geprogrammeerd staan."

Al vijf jaar komt Christoff De Bolle voor zijn eigen vertier naar Tomorrowland, maar nu maakt hij zijn debuut als act op het dancefestival. “Het is een eer dat ik het nu eens van de andere kant mag meemaken”, zegt hij voor zijn optreden in de Moose Bar. “Ik besef dat ik een vreemde eend in de bijt ben, maar ik laat het allemaal op me afkomen.” In de loop van de middag ging de zanger al even de sfeer opsnuiven. “Tuurlijk wil ik dan blijven om zelf te feesten, maar de plicht roept.”

Niet dat hij het erg vond, zo was te zien aan zijn brede glimlach tijdens het stomend optreden in de Moosebar. Met een beetje zenuwen en hits als ‘Sweet Caroline’, ‘Een ster’ en ‘Zeven Zonden’ in z’n zak betrad hij het podium van een overbeladen - én overenthousiaste Moosebar, waar het meegebrul tot ver buiten de skihut te horen viel. Ook bij de cover dan Danny De Munk - ‘Ik voel me zo verdomd allen’ - had Christoff de tent op zijn hand. “Ik wou het per se zingen: het was ooit het eerste nummer dat ik op een podium zong, toen ik acht jaar was.” Een geslaagde veroveringstocht op Tomorrowland dus. “Fenomenaal”, zegt een zichtbaar geamuseerde Christoff. “Dit had ik nooit verwacht. Het was er gloeiend warm, maar ik heb de temperatuur toch nog doen stijgen.”

Helaas kan hij niet blijven om zelf nog even te feesten, want hij moet alweer door naar het volgende optreden. Een drukke zomer lonkt nog, want in augustus opent hij ook vijf dagen de pop-upzomerbar Salida, samen met Joren Dumont (bekend van ‘Blind Getrouwd’).

De sfeer zat goed in de Moosebar tijdens het felgesmaakte optreden van Christoff.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Voor Kat daarentegen is het de tweede maal dat zij op de heilige Tomorrowland-grond mag dj’en. “En toch ben ik veel zenuwachtiger dan de eerste keer”, verklapt het mediagezicht. “Omdat ik nu nog een keer hier sta, wil ik me nog meer bewijzen als dj.” Door de komst van zoontje Ciro Romeo en de verhuis naar Istanbul, waar echtgenoot Dries Mertens voetbal speelt bij het Turkse Galatasaray, had Kat haar handen te vol om nog veel te mixen. “Het is al eventjes geleden, al mijn dj-gerief zat lange tijd in dozen.” Toch heeft ze zich - op korte tijd dan - zorgvuldig voorbereid. “Ik ben daar heel minutieus in, ik schrijf al mijn ideeën en bedenkingen op in een notitieboek.”

Kat Kerkhofs op Tomorrowland 2023

Dries was niet van de partij zoals vorig jaar. “Nee, mijn grootste fan is er niet bij, helaas. Hij had voetbalverplichtingen. Een reden om het extra goed te doen: dan mag ik volgend jaar terugkomen en Dries meenemen.”

Na de set ging Kat ook nog een stapje zetten op het festivalterrein. “Als nieuwe moeder moet ik mijn momenten kiezen, hé (lacht). Mijn vriendinnen zijn hier ook allemaal, dus het wordt een dik feest zo zonder man en kind. Work hard play hard!”

Puffen, zweten en raven in de Rave Cave bij Kat Kerkhofs

Nick Bril draait niet alleen in kookpotten, maar ook achter de mengpanelen. De sterrenchef - die eind vorig jaar nog werd uitgeroepen tot Chef van het Jaar door Gault&Millau - is ook actief als dj. Dit weekend mocht hij om 14u30 de Terra Solis-stage tot een kookpunt brengen. Bril is geen onbekende op Tomorrowland, in het verleden serveerde hij ook al zijn gerechtjes voor de people of tomorrow. Wie zijn dj-set gemist heeft in Boom, kan Bril ook nog aan het werk zien en horen op Kamping Kitschclub op 5 augustus in Kortrijk.

Nick Bril tijdens zijn set op Tomorrowland

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews