Bassist van Rage Against The Machine vecht tegen prostaatkanker

Winnaar van Willy 1000 is bekend: “Luiste­raars hebben uitgebrei­de smaak”

Radiozender Willy heeft zonet de eerste editie van ‘Willy 1000' afgerond. Na een week vol met harde, mooie en soms ook vuile rockplaten, is de ultieme rockfavoriet van de luisteraars bekend. En het is uiteindelijk ‘Smells Like Teen Spirit’ van de Amerikaanse rockband Nirvana die op een eerste plaats eindigt en daarmee onder meer Pearl Jam en Rage Against The Machine achter zich laat.

7 oktober