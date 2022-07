Bassist Paul Ryder van Happy Mondays overleden

Samen met bands als The Charlatans, The Stone Roses, James en Inspiral Carpets behoorde Happy Mondays tot de exponenten van de Madchester-sound. Veel van de bands traden op in de beroemde club The Haçienda en brachten hun muziek veelal uit op het Factory-label van oud-dj Tony Wilson. Over de nachtclub en de muziekscene in Manchester werd begin deze eeuw de film "24 Hour Party People" gemaakt. De film werd vernoemd naar een track van Happy Mondays.