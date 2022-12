Bart Peeters wordt presentator van de MIA's

Muziek Samson & Marie halen kerstsfeer in huis met nieuwe single ‘Het is winter’

Samson & Marie zijn al helemaal klaar voor de kerstperiode en luiden die in met een gloednieuwe single: ‘Het is winter’. “Het is het perfecte liedje om in de kerstsfeer te komen", vertelt Marie Verhulst (27). Het nummer is vanaf vandaag overal te beluisteren. De bijhorende clip verschijnt om 17 uur.

25 november