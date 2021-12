Bart Peeters moet concerten een 4de keer uitstellen: “Mijn vrouw zei: ‘Nu komt er wel al een hele tijd geen geld meer op de rekening’”

MuziekBart Peeters (62) heeft de concertreeks in de Lotto Arena, die oorspronkelijk bedoeld was als feest voor zijn zestigste verjaardag, voor de vierde keer op rij door corona moeten uitstellen. Dat maakte hij gisteren via Instagram bekend, uitgerekend op zijn 62ste verjaardag. Feestelijk zag hij er in dat filmpje niet uit. Het leek bijna alsof het Duracell-konijn van de Vlaamse showbizz met een platte batterij zat. “Mij neerleggen bij de feiten is niet mijn sterkste kant, maar de regering is slimmer dan de zanger.”