Bart Peeters: “Ik ben door veel mensen weggezet als druktemaker en adhd’er”

Muziek Maksim brengt soloalbum uit: “Mijn zangcarriè­re en ‘#LikeMe’ combineren zal heel uitdagend zijn”

29 september Het begin zo stilaan een trend te worden binnen de cast van ‘#LikeMe’. Na Pommelien en Camille gaat nu ook Maksim Stojanac (23) eigen muziek maken. Binnenkort brengt hij zijn eerste album uit, waarin de zanger onder meer zingt over zijn relatiebreuk. “Normaal ben ik redelijk introvert, maar met muziek kan ik mijn gevoelens blootgeven en laat ik mijn hart spreken.” En Maksims agenda wordt nog drukker bezet, want binnenkort staat hij in het Sportpaleis, de AB en op het podium van ‘Dancing with the Stars’.