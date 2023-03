“Bart Peeters en Natalia vroegen me meteen om álles te laten vallen": 35 artiesten zingen mee voor benefiet‘12-12'

Muziek Gold­band-zan­ger Karel Gerlach gaat solo en verrast fans met nieuwe stijl

Met hits als ‘Stiekem’ en ‘Noodgeval’ floreert Goldband al weken in de hitlijsten in zowel Nederland als België, maar dat weerhoudt bandlid Karel Gerlach er niet van om ook solo aan de weg te timmeren. De zanger heeft zijn eerste single uitgebracht als dj. Het is met 155 ‘beats per minute’ wel een tikkeltje harder dan wat de luisteraar gewend is van Goldband.