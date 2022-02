Bart Peeters Deluxe in maart en april eindelijk terug naar de Lotto Arena

Muziek ‘We don’t talk about Bruno’ uit Disneyfilm ‘Encanto’ stoot ‘Let It Go’ van de troon

Lees dit artikel op eigen risico, want u zit gegarandeerd met een oorwurm in uw hoofd. Disney doet het weer en slaagt erin om zelfs na de monsterhit ‘Let It Go’ uit ‘Frozen’ zichzelf te overtreffen met een nummer dat het nog beter doet. ‘We Don’t Talk About Bruno’ uit de film ‘Encanto’ verpulvert de hitlijsten over de hele wereld, waaronder ook in ons land.

25 januari