Bart Peeters brengt dit najaar nieuwe muziek uit

Kanye West bevestigt releaseda­tum van nieuwe plaat 'Donda'

21 juli Kanye West (44) brengt deze week inderdaad zijn tiende studioalbum ‘Donda’ uit. De plaat verschijnt vrijdag, bevestigde de rapper in een reclame van het koptelefoonmerk Beats By Dre. In de acht minuten durende commercial is ook het nummer ‘No Child Left Behind’ te horen dat op het album staat.