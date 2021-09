Bart Kaëll grijpt in nieuwe videoclip terug naar eerste liefde

Met potlood schetst Bart in de clip van ‘Zomerlief’ hoe zijn man er in die jaren ‘70, toen hij hem leerde kennen, uitzag. “Luc vindt die tekening zò mooi, hij wil ze laten inkaderen en tegen de muur hangen”, lacht Bart. “Had ik dat geweten, ik had extra mijn best gedaan. Het is al zo lang geleden dat ik nog getekend heb, je moet zoiets onderhouden, hé.” Bart Kaëll volgde in het hoger middelbaar een artistieke opleiding aan Sint-Lucas in Gent. “Die wetenschappelijke vakken op het college voordien waren niet aan mij besteed. Tekenen, naakttekenen, etsen, boetseren, aquarel, olieverf: dàt deed ik graag”, blikt hij terug. “Na het middelbaar startte ik aan Studio Herman Teirlinck en dan bleek de liefde voor muziek toch net wat groter dan voor het tekenen (lachje).”

De keuze om Luc Appermont te tekenen als zijn ‘Zomerlief’ in de bijhorende clip was snel gemaakt. “Eigenlijk was Luc een beetje mijn zomerlief”, vertelt Bart. “Ik heb hem leren kennen in de zomer van 1978. In De Haan was ik toen kelner in een cafeetje, en daar zat Luc plots met zijn toenmalige vriendin (lachje).” De klik was er direct. De vrouw in Luc zijn leven verdween, net als de kunstenaar in Bart. “Ik heb dat niet meer onderhouden, al die verschillende tekentechnieken. Luc heeft me twintig jaar geleden eens een schildersezel met verven en penselen cadeau gedaan. Maar ik heb er vandaag nog altijd niks mee gedaan”, bekent hij. “Ik moet er mijn tijd eens voor nemen, want ik moet wel toegeven dat het weer kriebelt om te starten, nu ik getekend heb voor mijn videoclip...”