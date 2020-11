Bart Herman brengt een nieuwe plaat uit en blikt terug: “Eigenlijk leef ik al jaren in een soort van isolement”

Muziek Een nieuwe single en een zetel in ‘The Voice Belgique’ voor Henri PFR: “Mijn leven zag er de voorbije maanden heel anders uit”

6 november Hij zag door de coronacrisis een hele reeks optredens aan z’n neus voorbij gaan, dus heeft ook dj en producer Henri PFR (25) de voorbije maanden de tijd genomen om zich in andere avonturen te storten. Zo is de jonge Brusselaar sinds dit jaar coach in ‘The Voice Belgique’ en brengt hij met ‘No One Knows’, na een jaar stilte, een nieuwe single uit. “Mijn leven zag er de voorbije maanden heel anders uit. Om te beginnen had ik eens tijd om in de zetel te hangen en Netflix te kijken.”