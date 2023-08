Barbie is er niks tegen: Camille pakt uit met de ene felgekleurde outfit na de andere in clip van ‘Magie’

BV Acid laat zich de mond niet snoeren op Pukkelpop: “Fuck Reuzegom”

“Fuck Reuzegom. Justice for Sanda Dia." YouTuber Acid (24) sprak op Pukkelpop klare taal tijdens het optreden van de Nederlandse Joost (25). Een duidelijke boodschap, want de West-Vlaming moet zich in september voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor zijn veelbesproken filmpje over de zaak-Sanda Dia.