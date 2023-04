Barbara Dex over ‘lelijkste outfit ooit’ tijdens Songfestival: "Ik was te jong om zoveel kritiek te slikken”

KIJK. Metejoor trapt theater­tour­nee af: “Het is waan­zin”

Metejoor start in Capitole Gent met zijn nieuwe theatertournee, goed voor 17 optredens. Drie ervan zijn in Nederland, waar zijn nummer ‘Wat wil je van mij’ het heel goed doet. Het gaat dus hard voor Joris van Rossem (32), want amper zeven jaar geleden kwam zijn eerste single uit. “Ik vind het heel leuk dat er veel volk is”, zegt de voormalige leerkracht bij VTM NIEUWS. “Het is waanzin. Ik ben heel dankbaar dat er zoveel mensen willen komen kijken naar onze shows.”