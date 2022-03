Barbara Dex Award voor slechtst geklede act op het Songfestival wordt niet langer uitgereikt

De Barbara Dex Award bestaat al sinds 1997 en werd in het leven geroepen door de Nederlandse fansite House of Eurovision. De website kwam op het idee na de deelname van onze eigen Barbara Dex in 1993. Haar zelfgemaakte jurk was destijds namelijk hét gespreksonderwerp. In 2017 nam Songfestival.be de award over. De website heeft in de voorbije jaren geprobeerd om komaf te maken met de negatieve connotatie die met de prijs gepaard gaat. Zo probeerden ze om de focus te verschuiven naar de meest opvallende outfit, maar dat is volgens de website dus niet gelukt. Als gevolg hebben ze besloten om te stoppen met de Barbara Dex Award.