Balthazar probeert leemte van Florence + The Machine te vullen, maar de kloof bleek net te groot

Neen, geen heen en weer geloop over het podium als een onvermoeibaar Duracell-konijn. Wel een ingetogen en serene showcase van muzikaal vakmanschap, maar zonder meer. Geen golven van hoog engelengezang dat op de wei neerdaalt. Wel zwoele, diepe stemmen die de menigte inkabbelen. Geen overladen vol grasplein met meebrullende fans, wel wat gaten in een publiek met gelaten festivalgangers die er het beste van proberen maken. Geen theatrale popnimf die haar publiek bezweert. Wel Maarten Devoldere, Jinte Deprez, Simon Casier, Michiel Balcaen, and Tijs Delbeke van Balthazar. De groep moest last minute invallen voor Florence + The Machine, die wegens ziekte verstek moest geven. Geen makkelijke opdracht om die leemte te vullen, zo blijkt. Ondanks dat de heren hun sterkste nummers, waaronder ‘Do Not Claim Them Anymore’, ‘Bunker’ en ‘Fever’ feilloos spelen, is de sfeer toch ver te zoeken. Is het verdriet om Florence dan toch te groot? Zelf benoemen de heren haar afwezigheid ook tot twee maal toe. “Dit nummer gaat over een lief dat niet komt opdagen” en erna “Jammer van Florence, we wensen haar veel beterschap”, waarna ze ‘Bunker’ inzetten. Inderdaad, ‘jammer van Florence’, was wel op meerdere gezichten te lezen.