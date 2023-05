Balthazar-bassist Simon Casier brengt ode aan overleden broer met solonummer van 46 minuten

Vier jaar geleden moest Balthazar-bassist Simon Casier plots afscheid nemen van zijn oudere broer Wannes. Op 23 januari 2019 overleed hij na een dodelijke val van de trap in de muziekwinkel in Gent waar hij werkte. Hij raakte in coma en zweefde wekenlang tussen leven en dood. “Aangekomen in het ziekenhuis waren de artsen meteen eerlijk en duidelijk: het ziet er niet goed uit. Hij lag in coma en dan was het wachten. Het verbeterde niet. Het hele proces heeft 54 dagen geduurd. Een kutperiode”, blikt Simon terug in ‘De wereld van Sofie’ op Radio 1.

Trieste melodie

Song van 46 minuten

Viereneneenhalf jaar later is ‘Wish You Were Here’ klaar, een verwijzing naar het rouwkaartje van Wannes, waarop het Pink Floyd-lied vermeld staat. Het werd niet zomaar een song maar een emotioneel eerbetoon van maar liefst 46 minuten. Voor Simon was het een soort van therapie om met dat pijnlijke verlies om te gaan. “Het was heel intens om het nummer te schrijven. Hoe verwoord je zo’n dingen? Dan heb ik beslist om vooral niet poëtisch te doen. De tekst is eigenlijk heel direct. Ik heb niets verbloemd. Het is echt wat het is, zonder meer”, vertelt Simon op Radio 1. “Het inzingen was eigenlijk nog moeilijker dan het schrijven. Ik kan dat moeilijk omschrijven. Ergens deed het deugd om het te maken. Ik hoop dat hij het ook mooi zou gevonden hebben, maar eigenlijk wou ik dat ik het niet had moeten maken, ik wou dat het niet gebeurd was. Ik heb het niet bewust geschreven om zijn dood een plaats te kunnen geven. Want ik zal het nooit een plaats kunnen geven. Pas toen het lied af was besefte ik dat het mij de laatste jaren wel geholpen heeft. Ik hoop dat andere mensen nu ook dat gevoel krijgen door ernaar te luisteren. Zelf probeer ik nu nog meer te genieten dan daarvoor. Wannes genoot ook van het leven en trok zich van niets iets aan.”