Bad Bunny wie? Dit is de meest gestreamde artiest ter wereld, maar niemand die hem kent

MUZIEK Beyoncé is de artiest met de meeste Grammy’s aller tijden. Maar wie beslist daarover?

Zondagavond was het in Los Angeles tijd voor de uitreiking van de 65ste Grammy Awards. Beyoncé werd de meest bekroonde artieste aller tijden, ‘Harry’s House’ werd uitgeroepen tot album van het jaar en ook Taylor Swift viel in de prijzen. Hoe wordt er besloten wie de prestigieuze awards mee naar huis mag nemen? Dit is hoe het ingewikkelde stemsysteem van de Grammy’s in elkaar zit.

6 februari