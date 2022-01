'Baby' van albumhoes Nirvana legt nieuwe klacht neer bij rechter

Is nostalgie zo onschuldig als het lijkt? Trendex­pert: “Jongeren zijn zelfs nostal­gisch naar tijd die ze nooit hebben meegemaakt”

In tijden van onzekerheid klampen we ons graag vast aan wat we kennen van vroeger. Denk maar aan de heropleving van nineties mode, de reboot van ‘Sex and the City' of de reünie van ‘Friends’. Nostalgie regeert onze harten, maar is dat wel zo onschuldig als het lijkt? Tom Palmaerts van trendbureau Trendwolves licht toe. “Er bestaat een diepere en negatievere vorm van nostalgie.”

