Baby van albumhoes ‘Nevermind’ klaagt Nirvana aan

‘Covid Safe Ticket’ vanaf vandaag ingezet: wat is het precies en wanneer heb ik het nodig?

13 augustus Vanaf vandaag kunnen buitenevenementen van 1.500 tot 75.000 mensen in ons land worden georganiseerd met het Covid Safe Ticket (CST). Wat houdt het Covid Safe Ticket juist in? Waar vind ik het? En wanneer heb ik het nodig? Wij beantwoorden hieronder de meest belangrijkste vragen over het Covid Safe Ticket.