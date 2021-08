Baby van albumhoes ‘Nevermind’ klaagt Nirvana aan: “Mijn levensvreugde is weg”

Spencer Elden is de naakte baby in het zwembad die afgebeeld staat op de albumhoes ‘Nevermind’ uit 1991. Een iconisch beeld, maar Elden is er niet zo blij mee. Hij beweert dat hij destijds geen toestemming kon geven voor die foto omdat hij amper vier maanden oud was.

Wat vindt Elden er zelf van?

Ook beweert de man dat de afbeelding kinderporno is. Zo zou er volgens hem beloofd zijn dat zijn geslachtsdelen bedekt zouden worden met een sticker, maar dat werd nooit op de hoes verwerkt. Volgens de documenten dat TMZ in handen heeft, beweert Elden dat de band er niet in geslaagd is om hem te beschermen en te voorkomen dat hij seksueel werd uitgebuit. “Hij heeft permanente schade opgelopen”, laat zijn advocaat weten. “Inclusief extreme en permanente emotionele problemen die zich ook fysiek uiten, levenslang verlies van z’n inkomenscapaciteit en het verlies van levensvreugde”, klinkt het. En dat is nog maar een klein onderdeel van de gevolgen, vertelt de advocaat nog. Daarom eist Elder nu een schadevergoeding van minstens 130.000 euro van elk van de nog overblijvende leden van Nirvana, de fotograaf - Kirk Weddle - en de platenlabels die bij de shoot betrokken waren.

Elden zegt ook dat hij en z'n familie nooit echt vergoed zijn voor het beeld. Z'n ouders zouden op de dag van de shoot 200 dollar (170 euro) gekregen hebben, maar daar zou het bij gebleven zijn. Bovendien zouden z'n ouders nooit een contract hebben ondertekend waarin ze toestemming gaven voor het beeld.

Spijt

In het verleden leek Elden nochtans best trots op de foto. Hij dook nog verschillende keren het zwembad in om het beeld te hermaken op de 10e, 17e, 20ste en 25ste verjaardag van het album. Maar in 2016 leek hij van gedachten te veranderen. Toen vertelde hij in de Australische GQ: “Recent begin ik te denken: ‘Wat als ik het niet oké vond dat mijn penis aan iedereen werd getoond?' Ik had helemaal geen keuze. Eigenlijk ben ik er best kwaad om."

En ook: “Iedereen denkt dat je hier geld aan verdient. Dan heb je een afspraakje met een mooie vrouw, en dan ontdekken ze dat je er helemaal niets aan verdient en laten ze je zitten. Mensen denken dat je cool bent omdat je de Nirvana-baby bent. Maar het is verdomd raar. Het is net zoals die droom waarin je naar school gaat zonder kleren."

Volledig scherm Spencer Elden tien jaar geleden bij de reconstructie van 'Nevermind'. © Kos

Lees ook