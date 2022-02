‘Baby, baby, wat blaf je nou’: Nicole en Hugo lanceren hilarische parodie van een van hun grootste hits

Is Helmut Lotti 'Edel­hert' in The Masked Singer? "Als ik spreek, moet ik €200.000 betalen"

Iedereen meent te weten wie Edelhert is, of Ridder in ‘The Masked Singer’. Aan de andere kant wordt het lijstje met verdachten steeds langer. Maar hoe goed kunnen de verdachte BV’s rond de pot draaien? Showbits nam de proef op de som en confronteerde tijdens 24 UUR LIVE onder meer CAMILLE, Nathalie Meskens en Axelle Red met de aanwijzingen en de geruchten die we intussen hebben opgevangen. Ontdek de vaak verrassende reacties in een nieuwe Showbits.