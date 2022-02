Baas Spotify: “We staan niet achter de uitspraken van Joe Rogan in podcast”

Spotify-oprichter Daniel Ek heeft zijn werknemers verteld dat zijn bedrijf niet achter elke uitspraak staat die de Amerikaanse comedian Joe Rogan in zijn podcast The Joe Rogan Experience doet. "Dat is absoluut niet het geval", aldus Ek in een verklaring. De muziekstreamingdienst ligt momenteel onder vuur omdat Rogan in zijn podcast regelmatig onwaarheden over het coronavirus en vaccinaties zou verspreiden.