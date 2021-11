Axelle Red viert Kerstmis met eigen versie van 'Santa Claus Is Coming To Town’

Van jongs af was ze al dol op de magie van kerst, de boom, de lichtjes, de versieringen en de ambiance. Maar ook de kerstliedjes associeerde ze met een gevoel van warmte, verzoening en verbondenheid. En zo dus brengt Axelle Red nu ook haar eigen kerstsingle uit, een eigen versie van het bekende ‘‘Santa Claus Is Coming To Town’.

Maar daar blijft het niet bij. In december volgt er ‘Axelle Red - A Very Special Christmas’, een reeks kerstconcerten waarvoor Axelle diep in haar platenkast dook en een bloemlezing maakte van haar favoriete kerstsongs voor een avondvullende special. Het leverde een rist ‘Christmas classics’ op, veelal in een soulversie. Deze tijdloze juweeltjes worden aangevuld met eigen materiaal dat de sfeer van kerst uitademt: “Ik ben gek op kerst, altijd geweest, ik vind er werkelijk alles geweldig aan, het chique én de kitsch! Voor mij draait het allemaal om liefde, tradities, familie, veel muziek en herinneringen aan de gezellige tijd die ik had toen ik opgroeide als kind en de eindejaarsperiodes met mijn eigen gezin - en dat is wat ik wil overbrengen met deze shows. Het wordt een feest van herkenning en vreugde, en ongetwijfeld ook van ontroering”, vertelt de zangeres. Ook nummers zoals ‘Let It Snow’, ‘Santa Baby’, ‘Sleigh Ride’ en ‘Rudolph The Red-Nosed Reindeer’ zullen de revue passeren.