Axelle Red spreekt klare taal: “Hoog tijd dat de regering zware investeringen doet in onze sector”

“Er bestaat een officiële studie van het Franse Institut Pasteur die zegt dat er 0 procent besmettingsgevaar is in een concertzaal, wanneer iedereen zit, een mondmasker draagt en over een Covid Safe Ticket beschikt”, stak de zangeres van wal. “Toch is onze sector opnieuw twee maanden gesloten, na de achttien maanden van vorig jaar. Uit dezelfde studie blijkt dat er een veel groter besmettingsgevaar is in een sector die altijd open is gebleven, namelijk die van de luchtvaart. In een vliegtuig is er namelijk 70 procent kans op besmetting.”