Axelle Red heeft er genoeg van: “Wij vragen geen medelijden, de overheid moet geld investeren”

MuziekAxelle Red heeft er enkele moeilijke maanden opzitten. Vrijdag treedt ze op tijdens 24 UUR LIVE in het Sportpaleis. Het is voor haar een van de eerste optredens van afgelopen maanden. Ze houdt bij HLN LIVE dan ook een vlammend betoog voor meer ondersteuning van de creatieve sector: “Wij waren ook een beetje de helden van COVID”.

“Ik vind 24 UUR LIVE een fantastisch initiatief”, zegt Axelle Red bij HLN LIVE. “Zo tonen we dat we allemaal samen volledig klaar zijn om weer concerten te spelen. Het is ook de bedoeling om te tonen hoe belangrijk het is. We zijn de meest gediscrimineerde sector na de luchtvaart. We willen de mensen ook aansporen om tickets te kopen voor toekomstige concerten. Ook al is het ver vooruit, daar hangen wij allemaal van af, anders kunnen we niet overleven. Wij waren ook een beetje coronahelden. Ik heb alle respect voor de lieve agenten, de brandweermannen, de verplegers. Wij hebben ook mensen van depressies gered. Mensen konden ook online shows bekijken, ze hebben onze troostende muziek kunnen beluisteren voor een appel en een ei.”

Toch vindt Axelle 24 UUR LIVE een enorme uitdaging. “Ik kijk ernaar uit, maar ik moet er een enorme oefening voor doen in mijn hoofd. Ik ben creatief, maar ik vergeet dat ik een creatieve artiest ben met een publiek. Een vriend van mij zei: je moet je pyjama even achterlaten en daar plots staan stralen op zo’n podium. Ik ben heel dankbaar dat ze me vragen.”

“Vaak verloren gevoeld”

De afgelopen maanden voelde Axelle Red zich vaak verloren: “Ik ben wel creatief geweest, gelukkig heb ik die uitlaatklep. Ik heb niets fatsoenlijk gemaakt. Ik heb drie tieners, ik vond dat ook niet gemakkelijk voor hen.”

“Ik heb op iedereen op z’n zenuwen gewerkt hier thuis. Ineens moesten zij mijn publiek spelen, mijn flauwe grappen aanhoren of mijn gezang in de douche dat overal weerklonk. Gelukkig kon ik hier wandelen in de velden.”

“Wij vragen geen aalmoes”

“Ik wil ook de overheid aanspreken: wij vragen niet om een aalmoes, wij vragen niet om medelijden. Wij vragen dat jullie beseffen hoe belangrijk wij zijn voor de wederopbouw van de maatschappij. Als we spreken over een echte immuniteit, dan is onze creatieve sector nodig. Wij zijn mensen die anders denken, met ons gevoel. Ik denk dat we hebben aangetoond dat zonder gevoel en alleen structureel en mathematisch denken, we alleen maar fouten maken. Er gaat heel veel geld moeten geïnvesteerd worden in de creatieve sector. Ik denk ook dat we moeten samenzitten met privébedrijven en ze moeten beseffen dat er heel veel geld valt te verdienen met de creatieve sector.”

Aanstaande vrijdag staat Axelle Red samen met de band van Miguel Wiels in een leeg sportpaleis tijdens 24 UUR LIVE. Onderaan kan je stemmen op jouw favoriete nummer, en nummer dat niet mag ontbreken in de playlist van de roodharige zangeres.

24 UUR LIVE is het grootste muzikale evenement sinds de lockdown. De Belgische muziekwereld wil samen met alle fans het leven vieren en optimistisch naar de toekomst kijken. 119 artiesten brengen meer dan 400 nummers, 24 uur non-stop vanuit het Sportpaleis. Iedereen kan meezingen en dansen vanuit zijn kot, via HLN.be en de HLN-app. Van vrijdag 12 maart om 18 uur tot zaterdag 13 maart om 18 uur.

