Award voor slechtst geklede act op het Songfestival niet langer uitgereikt

The Wan­ted-zan­ger Tom Parker in Spanje voor revolutio­nai­re behande­ling voor hersentu­mor

The Wanted- zanger Tom Parker (33) heeft de afgelopen week in Spanje een revolutionaire behandeling ondergaan in de strijd met zijn ongeneeslijke hersentumor. Parker verbleef in een privé-ziekenhuis in een poging om weer fit en te worden voor de reünietour van zijn band, die donderdag begint. In 2020 maakte de zanger zelf het nieuws over zijn ziekte bekend via zijn sociale media.

28 februari