Avril Lavigne brengt eind februari nieuw album uit

Het gaat hard voor de Brusselse Angèle, maar “de hele wereld veroveren wil ik niet”

Cathérine Moerkerke blikt vooruit op de Belgen van wie we veel verwachten in 2022. We beginnen met Angèle, samen met Stromae de grootste Belgische wereldster. Ze deelt het podium met Dua Lipa, is het gezicht van Chanel, heeft een documentaire op Netflix. Binnenkort kan ze zes Mia’s winnen en staat ze vijf keer in Vorst Nationaal en het Sportpaleis. Kortom: in 2022 is Angèle overal.

3 januari