Australië blijft enige afwezige op Eurovisie Songfestival en onzekerheid of er publiek mag aanwezig zijn

MuziekAustralië blijft waarschijnlijk het enige land dat niet fysiek aanwezig is tijdens het Eurovisie Songfestival volgende maand. De overige 38 delegaties hebben afgelopen week opnieuw bevestigd dat ze wel naar Rotterdam afreizen. Ook de aanwezigheid van het publiek blijft nog een groot vraagteken nu de ziekenhuisopnames op intensieve in Nederland stijgen.

“We hebben afgelopen week calls gehad met alle delegaties om vragen te beantwoorden en ze bij te praten over de ontwikkelingen hier”, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker tegen het ANP. De gesprekken waren met het oog op de recente corona-ontwikkelingen echter vooral om te vragen of de landen nog steeds van plan waren te komen. “Voorlopig is iedereen van plan om straks hier te zijn, dus dat is voorzichtig goed nieuws.”

De Australische zangeres Montaigne maakte dinsdag bekend dat ze niet naar Nederland gaat. Vanwege de lokale coronarestricties mag ze niet naar Europa reizen. Ze doet nog wel met de competitie mee. Als Australië aan de beurt is wordt een al eerder opgenomen video van haar optreden getoond.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door montaigne (@actualmontaigne) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Greenroom

“Montaigne zal ook op andere momenten bij de show worden betrokken”, zegt Bakker. In Australië wordt een vergelijkbare greenroom opgebouwd en camera’s neergezet waarmee live kan worden geschakeld voor de ‘spontane reacties’. “Dat is technisch nog ingewikkelder dan het songfestival al is, maar tot nu toe gaat dat verrassend goed”, aldus Bakker. Ook voor de vlaggenparade tijdens de finale, het moment dat alle artiesten worden geïntroduceerd, is een oplossing bedacht. “Daar ga ik alleen nog niets over zeggen. Maar het wordt sowieso spectaculair.”

Aanwezigheid publiek onzeker

De organisatie van het Eurovisie Songfestival houdt nog steeds rekening met het scenario dat er volgende maand helemaal geen publiek bij de negen shows kan zijn. Zeker nu het nog altijd niet goed gaat met het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. “Het kabinet heeft besloten dat het songfestival een praktijktest, een Fieldlab, mag zijn. Maar tegelijkertijd houden we het in het oog, want in de zorg gaat het nog niet goed. Het blijft spannend”, zegt Bakker. “Het moet op verantwoorde manier. Als het niet kan, moeten we het ook niet doen.”

Als het kabinet besluit om een streep door de aangekondigde Fieldlabs, te zetten, ziet Bakker ook geen mogelijkheden om op een andere manier publiek bij de shows te betrekken. Maar ook daar is de organisatie op voorbereid. Er ligt een ander lichtplan klaar en ook voor het geluid zal de afwezigheid van publiek impact hebben.

Argusogen

Volgens Bakker moet niet vergeten worden dat er al negen succesvolle Fieldlabs zijn geweest, met voorlopig goede resultaten. “Naar die eerste Fieldlabs hebben wij met argusogen gekeken. Hoe zal het gaan? Gaan mensen zich wel aan die regels houden? Wat gebeurt er achteraf en waren er superverspreiders? Dat was allemaal niet het geval.” Komende week valt de definitieve beslissing of er wel of niet publiek bij het songfestival kan zijn.

Koningsbezoek

De Nederlandse songfestivalorganisatie voelde zich vereerd dat koning Willem-Alexander vandaag een kijkje kwam nemen bij de vorderingen van de opbouw van het podium in Rotterdam Ahoy. Volgens Sietse Bakker was hij bijzonder geïnteresseerd in het hele traject.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander (M) heeft een bezoek gebracht aan Rotterdam Ahoy. Daar werd de laatste hand gelegd aan het podium voor het Eurovisie Songfestival, het grootste podium dat ooit in Ahoy heeft gestaan. © ANP

“Het is fantastisch dat we vandaag hoog bezoek mochten ontvangen en de koning even tijd voor ons vrijmaakte om te komen kijken en te luisteren naar wat we aan het doen zijn. Dat is ontzettend leuk en geeft ons ook weer de energie om de komende weken door te pakken.”

Het bezoek duurde zelfs twee uur langer dan verwacht. “Er is ook heel veel te zien en hij had ook heel veel vragen. Fantastisch dat hij daarvoor tijd had vrijgemaakt.” Of de koning een uitnodiging krijgt om met zijn gezin bij de finale te zijn, laat Bakker in het midden. “Dat houden we allemaal geheim.”

Lees ook