Atomic Kitten maakt in 2022 definitieve comeback en gaat op tournee met Blue: “Ons vuur brandt weer”

“Afgelopen zomer mochten we een glimp opvangen van onze vorige levens en we vonden het geweldig”, schrijft de groep op Instagram. Speciaal voor het EK voetbal gaven Liz McClarnon (40), Natasha Hamilton (39) en Jenny Frost (43) toen een reünie-optreden. “Vijftien jaar later, zonder repetities en nerveus als altijd, beklommen we het podium in het midden van Trafalgar Square, waar de sfeer in Londen leefde, toen heel Engeland samenkwam voor de finale van Euro 2020.”



Dat optreden heeft het vuur weer doen branden bij het trio, schrijven ze. “We kunnen niet wachten welke herinneringen we in 2022 kunnen gaan maken.”

Atomic Kitten, dat in 1998 werd opgericht, kwam in 2012 na een pauze van vier jaar weer samen, maar liet daarna weinig van zich horen. De bandleden kenden trouwens heel wat mentale problemen tijdens de beginjaren van hun carrière. Zo liet zangeres Natasha Hamilton onlangs nog in een interview optekenen dat ze op haar zeventiende al het antidepressivum Prozac moest nemen.

Eén van de plannen van volgend jaar is alvast een tournee met boyband Blue. Die viert volgend jaar het 20-jarige jubileum van hun succesplaat ‘All Rise’ met een reeks optredens en Atomic Kitten mag daarbij het voorprogramma verzorgen. De concerten worden op 11 september afgetrapt in Belfast, laten de zangers weten aan The Sun. Voorlopig blijft het bij optredens in het Verenigd Koninkrijk.

Blue werd in 2000 opgericht en ging in 2005 uit elkaar. In die jaren scoorden de mannen hits met onder meer ‘Guilty’, ‘Breathe Easy’ en ‘Sorry Seems To Be The Hardest Word’. De boyband kwam in 2011 weer samen en bracht nog twee albums uit, maar wist het eerdere succes tot dusver niet te evenaren.

