Aster Nzeyimana tipt zijn favoriete bands op Rock Werchter: “Voor haar sta ik uitzonderlijk al voor 14 u op de wei”

Rock Werchter in gevaar? Arctic Monkeys annuleert show om gezondheid van frontman

Arctic Monkeys heeft de show van dinsdagavond in Dublin moeten annuleren. Zanger Alex Turner (37) kampt met een acute ontsteking van zijn strottenhoofd, zo schrijft de band op sociale media. Turner moet op doktersadvies rust houden. Het is afwachten of de show van de band op Rock Werchter op 2 juli ook in gevaar komt.