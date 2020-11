Artiesten zijn kwaad over Grammy-nominaties: “Waarom krijgen zwarte artiesten minder kansen?”

MuziekVerschillende artiesten hebben hun ongenoegen geuit over de Grammy-nominaties, die gisteren werden aangekondigd. Vooral zwarte zangers en zangeressen kaarten aan dat de organisatie opnieuw blanke performers lijkt voor te trekken. Als ‘bewijs’ geven ze dat The Weeknd geen nominatie te pakken kreeg voor ‘Beste Album’, ondanks zijn monsterscores in de hitlijsten van dit jaar.

In een tweet heeft The Weeknd dinsdag de Recording Academy corrupt genoemd. Hij stelde dat hij, zijn fans en de muziekindustrie meer transparantie moeten krijgen over het reilen en zeilen van de organisatie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het instituut, voluit National Academy of Recording Arts and Sciences, is de organisator van de grootste muziekprijzen van de VS, de Grammy’s. Eerder op de dag werden de nominaties voor de komende uitreiking bekendgemaakt, en bleek The Weeknd niet in de race te zijn voor een van de beeldjes. Dit ondanks het grote succes van zijn album ‘After Hours’ eerder dit jaar.

Ook zelf schuld

Bronnen melden aan TMZ dat er meer zit achter de beschuldiging van Abel Tesfaye, zoals The Weeknd eigenlijk heet. Hij zou afgelopen weken stevig hebben onderhandeld met de Recording Academy over een optreden tijdens de awardshow eind januari. De Grammy-organisatie zou hem daarbij in eerste instantie hebben verboden ook de halftime show van de Super Bowl de week erop te verzorgen. De partijen kwamen volgens de insider uiteindelijk tot een overeenkomst waarbij de artiest beide shows zou kunnen doen, maar niet zonder over en weer kwaad bloed te zetten.

Steun

The Weeknd krijgt alvast steun van rapper Nicki Minaj. “Nooit vergeten dat de Grammy’s bij de award voor ‘Beste Nieuwe Artiest’ niet gaven terwijl ik met 7 nummers tegelijk op Billboard stond, en de beste openingsweek in de voorbije 10 jaar achter de rug had voor een vrouwelijke rapper. Daarmee inspireerde ik een generatie. De award ging echter naar de witte man Bon Iver.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gelukkig krijgen de Grammy’s dit jaar nog een beetje diversiteit in de vorm van hun presentator. Talkshowhost Trevor Noah zal die job dit jaar op zich nemen. “Ik kijk ernaar uit, en ik ben misschien wel de beste man voor deze job”, legt hij uit. “Omdat ik heel goed weet hoe het voelt om zo’n award te verliezen.”

LEES OOK