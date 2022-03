Arno Hintjens brengt dan toch nog een nieuwe plaat uit: “Mijn laatste wens”

“Ik zit in de studio. Nog een paar dingen, en ik ben klaar. Al wat ik nog wens, is mijn laatste album afwerken”, klonk het gisteren op de Franse radio. In een interview met Het Nieuwsblad vertelde de broer van Arno wat meer over hoe de opnames verloten. “Ik was er maandag, en het klonk goed”, aldus Peter Hintjens. “Tussendoor moet hij wel bijna dagelijks naar het ziekenhuis om vocht uit zijn buik te laten pompen. Maar het lukt nog.”

La paloma

De Oostendse zanger strijdt al sinds november 2019 tegen pancreaskanker. Hij hield dat nieuws in eerste instantie voor zich, maar onderging wel meteen een behandeling met chemotherapie. In april 2021 werd Arno opnieuw opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoeken. Daarna laste hij een rustpauze in. De geplande concertreeks, die later in 2021 en in het voorjaar van 2022 zou doorgaan, werd afgelast. In de plaats daarvan kwam een minitournee. Arno stond in februari 2022 al drie keer op het podium van de Ancienne Belgique in Brussel, gevolgd door enkele concerten in het Kursaal van Oostende. Zijn voorlopig laatste concert in de AB ging niet door.