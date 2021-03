Arno brengt voor het eerst na operatie nieuwe muziek uit

MuziekDe Oostendse zanger Arno Hintjes (71) heeft nieuwe muziek uitgebracht. Het gaat om twee uitgeklede versies van eerdere nummers. Het is de eerste muzikale worp van Arno sinds hij in november vorig jaar te horen kreeg dat hij pancreaskanker had.

Arno goot de nummers ‘Solo Gigolo' (uit 2002) en ‘Quelqu’un a touché ma femme' (uit 2010) in een gloednieuw jasje. Een uitgeklede versie ditmaal: enkel zijn stem, begeleid door de jonge Franse pianist Sofiane Pamart. Uit het persbericht blijkt dat dit nog maar het begin is: op z'n nieuwe album zou Arno nog verschillende andere nummers herwerken. Meer details over die plaat worden binnenkort bekendgemaakt.

In juli vertelde Arno in deze krant al iets over z'n muzikale plannen. “Ik liep rond met een aantal kleine projecten in mijn hoofd. Iets met theater en een akoestische plaat met piano, bas en zang. Je moet ook klein willen zijn in ons vak”, klonk het toen.

Begin november vorig jaar kreeg de zanger te horen dat hij aan pancreaskanker leed. Hij onderging drie keer chemotherapie en na de derde sessie, op 20 januari 2020, speelde hij nog de pannen van het dak in de Ancienne Belgique in Brussel. Op 11 februari stond hij voor de laatste keer op het podium, want enkele dagen later moest hij onder het mes. De zanger was enkele weken buiten strijd, maar is ondertussen goed hersteld van de operatie. In januari mocht hij nog als eerste optreden op de (toen) gloednieuwe cultuurzender Podium 19.

LEES OOK: