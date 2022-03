Arno annuleert laatste concert: verslag van een afscheidstournee die er nooit één was (maar misschien, helaas, toch ook weer wel)

Morgenavond had Arno voor de vierde keer dit jaar in een uitverkochte AB moeten staan. Het was het enige concert dat de doodzieke zanger nog in zijn agenda had staan. Toen we zijn entourage daar vorige week over belden, klonken nog positieve geluiden: “We hebben data in optie, we gaan door zolang Arno kan en wil”, zei bassist en bandleider Mirko Banovic ons op woensdag. Vrijdagavond volgde dan het nieuws dat het concert in de AB werd geannuleerd. Dit is het verslag van een afscheidstournee die er nooit één was, maar misschien, helaas, toch ook weer wel.