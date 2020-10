Ariana Grande lanceert nieuwe single in afwachting van album

Veel is er voorlopig nog niet bekend over die nieuwe plaat: afgezien van een schaars bericht op sociale media (“Ik kan niet wachten om jullie volgende maand mijn nieuwe album te geven”) houdt de Amerikaanse de lippen stijf op elkaar. Wel weten we dat Ariana goed gebruik heeft gemaakt van de opgelegde lockdown in de Verenigde Staten om op dat moment haar plaat op te nemen. Verder zou het album 14 nieuwe nummers tellen en vermoeden fans dat er een samenwerking met Doja Cat op te horen zal zijn. De twee namen maanden geleden al samen een nummer op, maar tot nu toe werd dat niet uitgebracht.

Qua thema’s zou de zangeres vooral focussen op “seks, romantiek en het gebrek aan connectie.” Geen wonder in deze tijden van corona én kersverse liefde, want Ariana is nu alweer een paar maanden dolgelukkig met de vastgoedmakelaar Dalton Gomez. Hun relatie houden ze grotendeels uit de media, omdat de zangeres in haar vorige relaties met Mac Miller en Pete Davidson erg veel druk van buitenaf ervoer. Toch steekt het koppel zich niet helemaal weg: zo waren ze samen te zien in de videoclip van het nummer ‘Stuck With U’ van Justin Bieber.