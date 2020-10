Ariana Grande hint op nieuw album

Muziek Carrières­witch: actieheld Vin Diesel brengt eerste single uit

25 september Nu hij door de coronacrisis veel minder op de filmset kon staan, gooit Vin Diesel (53) z'n carrière over een andere boeg. In ‘The Kelly Clarkson Show’ stelde hij donderdagavond z’n eerste single voor. ‘Feel Like I Do’ is een samenwerking met de Noorse dj Kygo (29).