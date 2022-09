Arctic Monkeys stellen nieuwe plaat ook in ons land voor: exclusieve showcase op Studio Brussel

Muziek Postuum album ‘Opex’ van Arno Hintjens voorge­steld in intieme kring: “Ernaar luisteren blijft zwaar”

Woensdagavond werd ‘Opex’, de postume plaat van Arno Hintjens, voorgesteld in zijn stamcafé L’Archiduc. Het laatste project van de zanger, die eind april op 72-jarige leeftijd overleden is, werd voorgesteld in intieme kring. Onder meer zijn broer Peter Hintjens en beste vriend Danny Willems waren aanwezig.

15 september