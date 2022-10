Antwerpse Trix organiseert allereerste Belgische Taylor Swift-fanparty

Muziek The Weeknd speelt thuismatch in Toronto voor 90.000 uitzinnige fans: “Ze zullen me van het podium moeten sleuren”

The Weeknd sloot zaterdagnacht zijn ‘After hours till dawn’-tournee af in Toronto. Na uitverkochte optredens in de grootste Amerikaanse stadions was het slot weggelegd voor de thuisstad van de Canadese artiest. In een spectaculair decor vuurde de superster in 100 minuten niet minder dan 29 nummers op 90.000 uitzinnige fans af. Die bejubelden hem vanaf de eerste noten. “I want to do this for the rest of my life”, klonk het. We hopen dat dit een plechtige belofte is, met snel een Europees vervolg.

