Antwerpse metalband palmt Kinepolis in met bijzondere concertfilm: “Benieuwd hoe hard iedereen zich gaat kunnen inhouden met headbangen en twerken”

metalDe Antwerpse metalband Off The Cross schittert woensdagavond niet op een podium, wel op twee filmdoeken in de Antwerpse Kinepolis. De - zeker naar Belgische normen - bijzonder ambitieuze band nam in zaal Trix in Antwerpen een speciale show op met een hoop toeters en bellen.

“Die livestreams had iedereen wel een beetje gezien op de duur”, vertelt bassist Kurt Hermans. Off The Cross mikt hoger. De band wil bezoekers “echt dat buikgevoel geven van bij een normaal concert”, en haalde daarvoor alles uit de kast. In de woorden van zanger Daan Swinnen: “Het idee is: als je een kind bent, en je denkt van ‘als ik ooit in een band ga spelen, gaat die er zo uitzien’. En dan al die zotte ideeën die je als kind hebt: dat kan je verwachten.”

“Alles wat we ooit hadden willen doen”, vult Hermans aan. “Alles wat we in ons hoofd kregen over vuur, danseressen, gastmuzikanten.... Je kan het zo zot niet bedenken. Alle ideeën hebben we op tafel gegooid, en in plaats van ‘oké wat gaan we nu kiezen?’, hebben we gewoon gezegd: ‘Alles, hé’.”

Geluidsman Bob Briessinck sleutelde ook twee dagen aan de surroundmix. “Benieuwd wat dat gaat geven met een metalpubliek in een cinemazaal”, lacht Hermans, “en hoe hard iedereen zich gaat kunnen inhouden met het headbangen, moshen, meedansen en twerken.”

Meer hierover verneem je in bovenstaande video, waarin de heren ook dieper ingaan op hun toekomst, hun notering als hoogste nieuwkomer in De Zwaarste Lijst op Studio Brussel en natuurlijk hun nieuwe plaat Enjoy it While it Lasts.

Bekijk ook:

Zangcoach Evy demonstreert vier ruige stemeffecten uit de metal

Dit doen metalheads met jou wanneer je indut op een festival

Off The Cross is klaar om het buitenland te veroveren

Superfan Timothy staat twee uur voor spiegel voor Avatar

Volledig scherm Kurt Hermans en Daan Swinnen van Off The Cross. © screenshot